Грецький богослов закликав Всесвітню раду церков виключити РПЦ за підтримку агресора

Відомий грецький богослов, експерт з доктринального богослов'я Католицької церкви та канонічного права Іоанніс Орфанудакіс надіслав листа виконувачу обов’язки генерального секретаря Всесвітньої ради церков Іоану (Сауку) із закликом виключити Російську православну церкву зі складу Всесвітньої ради церков.

Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба України.

Орфанудакіс аргументував свій заклик тим, що РПЦ "розтоптала християнські цінності, благословивши агресора на війну в Україні та підтримавши Путіна - сучасного Гітлера".

"Сьогодні з України, де я перебуваю, як мінімум щоб допомогти чим можу, я взиваю до цінностей Ради. Це любов, розуміння, мирне співіснування між людьми різних релігії і в цьому випадку різних церков, доктрин і деномінацій. Усі ці цінності не мають нічого спільного з тим, що доводиться переживати Україні сьогодні, зокрема мені в ній. У складі Ради на цей момент є Церква (Російська церква). Зараз топчуться статутні цінності Ради. Це дико, у цьому кожен може переконатися з того, що агресор творить в Україні. Ніхто не може це заперечити", - наголосив Орфанудакіс.

Він закликав виключити Російську церкву за порушення фундаментальних цінностей християнства.

"Із сльозами на очах за те, що я бачив, бачу і побачу в багатостраждальній Україні, будь ласка, як організація відстоюйте реальні цінності та реагуйте на ці історичні моменти", - закликає богослов.

Він нагадує, що після Другої світової війни надважливим став лозунг "Ніколи знову!".

"На жаль, «ніколи знову» залишилося лише простим побажанням. І цей жах наші українські брати переживають у результаті варварської навали, яку, на жаль, благословила Церква, Російська церква. Сьогодні за все те, що відбувається в Україні, ми всі переживаємо, хто прийшов сюди, щоб пропагувати загальнолюдські цінності миру та співіснування. Сьогодні гітлерівську історію повторює Путін за підтримки Російської церкви. Тепер у 2022 році ми, як християни, не маємо права мовчати і терпіти цю антилюдську практику, яка нівечить Богом дану гідність людини", - йдеться в заклику грецького богослова до Всесвітньої ради церков.

Нагадаємо, раніше предстоятель Російської православної церкви патріарх Кирило заявив, що війна в Україні триває, бо на Донбасі не хочуть гей-парадів. Глава РПЦ також зазначив, що російські православні "не можуть не бути" зі своїми братами на Донбасі.

У перший день російського вторгнення в Україну Предстоятель УПЦ Московського патріархату митрополит Онуфрій засудив агресію і закликав молитися за українське військо, державу та народ. Також кілька священників УПЦ МП звернулися до митрополита Онуфрія із закликом зібрати Помісний собор і вийти з Московського патріархату.