Укроборонпром дасть мільйон доларів за викрадений або трофейний літак окупантів, - Арахамія

Голова парламентської фракції "Слуга народу" додав, що 500 тисяч доларів виплачуватимуть за захоплений гелікоптер у робочому стані.

Державний концерн "Укроборонпром" готовий сплатити премію в 1 000 000 доларів за викрадений чи трофейний літак.

Про це написав на своїй Facebook-сторінці голова фракції "Слуга народу" у ВР Давид Арахамія.

"Також продовжує діяти програма 500 000 доларів США за захоплений гелікоптер у робочому стані", - додав нардеп.

Він також повідомив, що російські пілоти, які готові брати участь у такій програмі, можуть розраховувати на отримання громадянства України.

Нагадаємо, в СБУ повідомили, що масово затримують зрадників, які повернулися в Україну у складі російських військ.

Снайпер збройних сил Канади приєднається до українців у боротьбі з російськими окупантами.