На Миколаївщині окупанти розстріляли мікроавтобус, в якому їхали виховательки дитячого будинку

За попередніми даними, загинули три виховательки.

У Миколаївській області 8 березня російські війська розстріляли мікроавтобус, у якому їхали на зміну виховательки дитячого будинку. Маркований знаками Червоного Хреста автобус спалахнув.

Про трагедію розповіла голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.

За попередніми даними, загинули три виховательки. Окрім того, відомо про щонайменше двох постраждалих.

Поранені виховательки зуміли дістатися до позицій українських військових. Там їм надали необхідну допомогу.

"Тільки вдумайтесь, навіть маркування Червоного Хреста не зупинило військо антихриста, бо в їхніх пустих головах відсутнє будь-що людське",– наголосила Замазєєва.

Вона також висловила співчуття рідним загиблих.

Нагадаємо, що окупаційні сили Російської Федерації перешкоджають проведенню евакуації з Бучанського району Київської області.

Російські окупанти 8 березня розбомбили центральну лікарню міста Ізюм, що на Харківщині.

А перший заступник голови парламентського комітету з питань соцполітики депутат Жан Беленюк показав розбомблений РФ спорткомплекс у Києві.