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​Російські окупанти масово розсилають очільникам українських міст пропозиції здатися, - ЦПД

Такі повідомленні вже отримали міський голова Ірпеня Олександр Маркушин і заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха.

​Російські окупанти масово розсилають очільникам українських міст пропозиції здатися, - ЦПД
Фото: скрін відео Sky News

Російські окупанти продовжують масово розсилати керівникам українських міст та областей пропозиції здатися.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО.

"На цей час пропозицію співпрацювати з російськими загарбниками з обіцянками збереження життя та збагачення отримав міський голова Ірпеня Олександр Маркушин. Відповідь мера міста очікувана - "Ірпінь не здається, Ірпінь не продається, Ірпінь б’ється!" Аналогічна пропозиція від агресора розпочати переговори та здати місто надійшла заступнику голови Харківської ОДА Роману Семенусі. Ворог отримав гнівну відповідь: "Росіяни мені запропонували здатися. Смішні якісь. Перемога скоро!" - повідомили в ЦПД.

Фото: Facebook/Центр протидії дезінформації при РНБО

У Центрі висловили сподівання, що заклики загарбників до інших керівників українських міст та областей отримають тільки рішучі негативні відповіді.

Нагадаємо, 8 березня міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що йому надходила пропозиція від російських окупантів здати місто.

7 березня заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха повідомив, що російські окупанти пропонували йому почати переговори про передачу влади в області.

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