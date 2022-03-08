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На Херсонщині люди вийшли на вулиці з українською символікою та патріотичними плакатами

Відбулася хода за територіальну цілісність України.

На Херсонщині люди вийшли на вулиці з українською символікою та патріотичними плакатами
Фото: Інформаційний спротив

Більш ніж три тисячі людей протестували в Голій Пристані на Херсонщині проти російських окупантів.

Про це повідомляє Інформаційний спротив.

Люди вийшли на вулиці з українською символікою та плакатами з патріотичними гаслами. Протестувальники винесли на площу великий національний прапор і скандують: "Гола Пристань - це Україна!"

Також у місті відбулася хода за територіальну цілісність України.

Водночас акція протесту проти присутності російських окупантів відбулася у Скадовську. 

А 7 березня понад 3 тисячі жителів зайнятої російськими військами Чаплинки, що на Херсонщині, вийшли на акцію протесту проти окупантів. Також мешканці Новотроїцької територіальної громади, що в Херсонській області, вийшли на мітинг проти російської окупації.

Нагадаємо, що 5 березня в Херсоні відбувся великий мітинг проти окупантів. Відомо, що російські окупанти залишаються в місті Херсон. Зв'язку з іншими містами немає, гуманітарний вантаж російські війська не пропускають.

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