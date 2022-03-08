Більш ніж три тисячі людей протестували в Голій Пристані на Херсонщині проти російських окупантів.
Про це повідомляє Інформаційний спротив.
Люди вийшли на вулиці з українською символікою та плакатами з патріотичними гаслами. Протестувальники винесли на площу великий національний прапор і скандують: "Гола Пристань - це Україна!"
Також у місті відбулася хода за територіальну цілісність України.
Водночас акція протесту проти присутності російських окупантів відбулася у Скадовську.
А 7 березня понад 3 тисячі жителів зайнятої російськими військами Чаплинки, що на Херсонщині, вийшли на акцію протесту проти окупантів. Також мешканці Новотроїцької територіальної громади, що в Херсонській області, вийшли на мітинг проти російської окупації.
Нагадаємо, що 5 березня в Херсоні відбувся великий мітинг проти окупантів. Відомо, що російські окупанти залишаються в місті Херсон. Зв'язку з іншими містами немає, гуманітарний вантаж російські війська не пропускають.