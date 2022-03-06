Херсон: росіяни лишаються в місті, люди шукають їжу

"В плані настроїв в місті таке враження, що це росіяни нами окуповані, а не ми ними"

Російські окупанти залишаються в місті Херсон, вони зайняли облдержадміністрацію. Про це розповідають місцеві мешканці.

"У нас в Херсоні зараз ніби дві реальності. З одного боку, росіяни в облдержадміністрації. З іншого - через 500 м від них українська міськрада, український мер. Влада на поступки не йде, займається життєдіяльністю міста. В плані настроїв в місті таке враження, що це росіяни нами окуповані, а не ми ними. Якби вони вчора під час мітингу почали стріляти не в повітря, а в людей, їх би просто розірвали на місці", - розповідає місцевий мешканець Микола. Загалом, каже він, в місті зараз затишшя.

В той же час, місто оточене і має проблеми з їжею, ліками та іншим. Зв'язку з іншими містами немає, гуманітарний вантаж російські війська не пропускають.

"Люди зайняті одним: пошуком їжі. Є коллцентр, на який люди можуть подзвонити, якщо потрібен інсулін або харчування для немовлят. В такому режимі люди можуть отримати допомогу. Є внутрішні ресурси, за рахунок їх перерозподілу підживлюється життя", - говорить Микола.

Також в місті фактично нема мобільного зв'язку, не працюють "Водафон" та "Київстар", тільки "Лайфселл". Є домашній вайфай, зв'язок тримається через меседжери.

"Інколи чуємо, як українські війська їх нищать в режимі реального часу, - говорить Микола. - Всі в очікуванні контрнаступу наших збройних сил. По росіянах видно: вони відчувають, що вляпалися. Очікували на зовсім інший прийом у Херсоні. Я ще ніколи не бачив в нашому місті стільки розлючених громадян одночасно. Вчора на мітингу було більше 5 тисяч людей".

Вчора в Херсоні відбувся великий мітинг проти окупантів.

Перед тим, 4 березня, в Херсоні люди вийшли протестувати проти фейкової гуманітарної допомоги Путіна.