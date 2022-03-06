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На Волині у водіїв напідпитку вилучатимуть авто на користь ЗСУ

У разі порушення заборони на продаж алкоголю в Луцьку його вилучають і відразу знищують.

На Волині у водіїв напідпитку вилучатимуть авто на користь ЗСУ
Фото: 112

У водіїв, які під час воєнного стану будуть піймані за кермом напідпитку, вилучатимуть авто на користь Збройних сил України. 

Таке повідомлення напередодні ввечері оприлюднили в Координаційному центрі Волині, пишуть Волинські новини.

"Волинською військовою адміністрацією спільно з правоохоронними органами прийнято рішення, що на час дії воєнного стану у водіїв, які будуть піймані співробітниками поліції за кермом напідпитку, транспортні засоби вилучатимуться на користь ЗСУ. І не кажіть, що не попереджали!" – йдеться в повідомленні.

Раніше на Волині на час дії воєнного стану заборонили продаж алкоголю. Поліція та муніципальна варта контролюють виконання розпорядження і жорстко реагують на порушення. 

Міський голова Луцька оприлюднив відео, на якому видно, як правоохоронці вилучають і відразу знищують алкоголь ящиками.

Як повідомляли, повну заборону на продаж алкоголю запровадили, зокрема, у Києві та Львові. 

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