У водіїв, які під час воєнного стану будуть піймані за кермом напідпитку, вилучатимуть авто на користь Збройних сил України.
Таке повідомлення напередодні ввечері оприлюднили в Координаційному центрі Волині, пишуть Волинські новини.
"Волинською військовою адміністрацією спільно з правоохоронними органами прийнято рішення, що на час дії воєнного стану у водіїв, які будуть піймані співробітниками поліції за кермом напідпитку, транспортні засоби вилучатимуться на користь ЗСУ. І не кажіть, що не попереджали!" – йдеться в повідомленні.
Раніше на Волині на час дії воєнного стану заборонили продаж алкоголю. Поліція та муніципальна варта контролюють виконання розпорядження і жорстко реагують на порушення.
Міський голова Луцька оприлюднив відео, на якому видно, як правоохоронці вилучають і відразу знищують алкоголь ящиками.
Як повідомляли, повну заборону на продаж алкоголю запровадили, зокрема, у Києві та Львові.