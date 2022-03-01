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"Святкувати будемо після перемоги!": у Львові запровадили повну заборону на продаж алкоголю

Воєнний стан не передбачає будь-яких дискусій при прийнятті таких рішень, наголосив Садовий.

"Святкувати будемо після перемоги!": у Львові запровадили повну заборону на продаж алкоголю

Від сьогодні, 1 березня, у Львові повністю заборонено продаж алкогольних напоїв, повідомив міський голова Андрій Садовий.

"Враховуючи напруження на фронті, від сьогодні у Львові повністю заборонено продаж алкогольних напоїв. Воєнний стан не передбачає будь-яких дискусій при прийнятті таких рішень. Усі, хто порушуватимуть це розпорядження, – будуть відповідати перед законом", – цитує міського голову пресслужба Львівської міськради.

Садовий наголосив, що заборона стосується як магазинів та мереж, так і закладів громадського харчування.

"Наша армія воює з окупантом, а на наші міста сипляться авіаудари. Святкувати будемо після перемоги!", – додав мер Львова.

Напередодні міський голова Києва Віталій Кличко оголосив про повну заборону продажу алкогольних напоїв у столиці з 1 березня. Водночас мер попросив власників магазинів та аптек не підвищувати ціни на ліки та продукти.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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