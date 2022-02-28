У Києві забороняють продаж алкоголю - Кличко

З 1 березня в Києві суворо забороняють продаж алкогольних напоїв. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Водночас він попросив власників магазинів та аптек не підвищувати ціни на ліки та продукти.

"Окремо звертаю увагу власників магазинів і мереж, аптек щодо ціни на продукти, товари першої необхідності і ліки: Не підвищуйте ціни, користуючись ситуацією. Бо це під час війни не краще за мародерство", - повідомив Кличко.

Водночас стало відомо, що компанія АТБ-Маркет з 28 лютого припиняє продаж алкогольної продукції в усіх магазинах торгової мережі, повідомляє НВ.

«Таке рішення компанія ухвалила у зв’язку із запровадженням у країні військового стану та задля запобігання проявам мародерства», - заявили в АТБ.

Раніше мережа повідомила, що магазини працюватимуть у посиленому режимі. Також дозволялося продавати не більш ніж дві одиниці товарів соціальної групи одному покупцеві.

Водночас у мережі повідомили, що магазини, які розташовані в зоні проведення бойових дій, тимчасово закриваються.

«Магазини, які знаходяться в зоні безпосередніх бойових дій, закриваються, але за стабілізації ситуації вони продовжують свою роботу. Впроваджено плани дій із забезпечення безпеки співробітників цих магазинів. Проводиться погодинний моніторинг по всіх регіонах присутності компанії», - повідомили в АТБ.