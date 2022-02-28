ФІФА та УЄФА відсторонили збірну Росії з футболу від усіх турнірів

"Футбол повністю об’єднався в солідарності з усіма постраждалими людьми в Україні".

Міжнародна федерація футболу та УЄФА відсторонили Росію від усіх міжнародних змагань на рівні і збірних, і клубів.

Про це йдеться у спільному рішенні УЄФА та ФІФА.

Зазначається, що після первинних рішень, які вже були прийняті Радою ФІФА та Виконавчим комітетом УЄФА, які передбачали вжиття додаткових санкцій, ФІФА та УЄФА сьогодні разом вирішили, що всі російські команди, чи то національні команди, чи клубні, будуть відсторонені від участі в змаганнях до подальшого повідомлення.

"Футбол повністю об’єднався в солідарності з усіма постраждалими людьми в Україні. Обидва президенти сподіваються, що ситуація в Україні значно і швидко покращиться, що футбол знову стане вектором єднання та миру для людства", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 25 лютого виконком УЄФА проголосував за перенесення цього сезону фіналу Ліги чемпіонів до Парижа як покарання за вторгнення Росії в Україну.

Матч мав відбутися 28 травня в Санкт-Петербурзі на стадіоні, побудованому до ЧС-2018 і фінансованому російським енергетичним гігантом “Газпром”, головним спонсором керівного органу УЄФА. Натомість він відбудеться на стадіоні “Стад де Франс” у північному передмісті Парижа Сен-Дені. Франція вперше з 2006 року приймає фінал.

У понеділок, 28 лютого, у мережі з'явилося офіційне звернення українських спортсменів до Міжнародного олімпійського та паралімпійського комітетів. У ньому атлети закликали МОК і МПК не допускати на міжнародні турніри спортсменів з Росії, а також Білорусі, яка сприяє РФ у повномасштабному вторгненні на територію України.

Міжнародний олімпійський комітет скликав ще одне засідання Виконавчого комітету, на якому розглянув поточну ситуацію з війною в Україні. І попри те, що тривалий час стояв на засадах невтручання спорту в політику, змінив свою позицію.