Фото: EPA/UPG Джон Міллман

У матчі 1/16 фіналу турніру серії ATP 500 в Акапулько стався головний конфуз цього сезону.

Австралійський тенісист Джон Міллман (№80 АТР) зустрічався з американцем Маркосом Гіроном (№59 АТР) - 6:7 (3-7), 0:2.

У третьому геймі другого сету Міллман у неігровому епізоді невдало підставив ракетку, через що м'яч відскочив йому просто в око. У австралійця виникли проблеми із зором, і він знявся з поєдинку.

Нагадаємо, Олександра Звєрєва зняли з цього турніру за лупцювання ракеткою суддівської вежі.