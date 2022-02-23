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Тенісист безглуздо влучив собі м'ячем в око і знявся з турніру АТР в Акапулько

Джон Міллман запам'ятає вояж до Мексики.

Джон Міллман
Фото: EPA/UPG
Джон Міллман

У матчі 1/16 фіналу турніру серії ATP 500 в Акапулько стався головний конфуз цього сезону.

Австралійський тенісист Джон Міллман (№80 АТР) зустрічався з американцем Маркосом Гіроном (№59 АТР) - 6:7 (3-7), 0:2.

У третьому геймі другого сету Міллман у неігровому епізоді невдало підставив ракетку, через що м'яч відскочив йому просто в око. У австралійця виникли проблеми із зором, і він знявся з поєдинку.

Нагадаємо, Олександра Звєрєва зняли з цього турніру за лупцювання ракеткою суддівської вежі.

Григорій МухінГригорій Мухін
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