Матчами "Челсі" – "Лілль" та "Вільярреал" – "Ювентус" у Лізі чемпіонів продовжився раунд 1/8 фіналу.

У Лондоні чинний володар титулу, забивши у кожному з таймів по голу, здобув впевнену перемогу над чемпіоном Франції – 2:0.

В іспанському Вільярреалі дебют матчу склався невдало для господарів – вже на 1-й хвилині зимовий новобранець туринців Душан Влахович відкрив рахунок – 0:1.

У середині другої половини зустрічі Вільярреалу вдалося відновити статус-кво – 1:1.

Сьогодні поєдинками "Атлетіко" – "Манчестер Юнайтед" та "Бенфіка" – "Аякс" завершиться стадія перших матчів плей-оф.

Огляд матчу "Челсі" - "Лілль".

Огляд матчу "Вільярреал" - "Ювентус".