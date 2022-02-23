Ще одну фігуристку викрили в застосуванні допінгу на Олімпіаді-2022

Фото: EPA/UPG Лаура Баркеро і Марко Цандрон

У пробі спортсменки виявлено заборонену речовину - метаболіт клостеболу. Допінг-проба була взята протягом змагань, 18 лютого.

Спортсменка поінформована. Вона має право подати запит про аналіз проби Б.

На Іграх у Пекіні Баркеро та Цандрон показали 11-й результат у парному катанні.

Нагадаємо, що під час Олімпіади в Пекіні на допінгу попалися іранський гірськолижник Хусейн Савех-Шемшакі, українські лижниця Валентина Камінська та бобслеїстка Лідія Гунько.

Також під час Олімпіади стало відомо про застосування допінгу російською фігуристкою Камілою Валієвою. Щоправда, тест на допінг у неї взяли ще 25 грудня 2021 року.