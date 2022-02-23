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Ще одну фігуристку викрили в застосуванні допінгу на Олімпіаді-2022

Лаура Баркеро здала позитивний тест на допінг 18 лютого.

Лаура Баркеро і Марко Цандрон
Фото: EPA/UPG
Лаура Баркеро і Марко Цандрон
Іспанська фігуристка Лаура Баркеро, яка виступає в парі з Марко Цандроном, здала позитивну допінг-пробу під час зимових Олімпійських ігор-2022, повідомляють на офіційному сайті Міжнародного агентства тестування (ITA).

У пробі спортсменки виявлено заборонену речовину - метаболіт клостеболу. Допінг-проба була взята протягом змагань, 18 лютого.

Спортсменка поінформована. Вона має право подати запит про аналіз проби Б.

На Іграх у Пекіні Баркеро та Цандрон показали 11-й результат у парному катанні.

Нагадаємо, що під час Олімпіади в Пекіні на допінгу попалися іранський гірськолижник Хусейн Савех-Шемшакі, українські лижниця Валентина Камінська та бобслеїстка Лідія Гунько.

Також під час Олімпіади стало відомо про застосування допінгу російською фігуристкою Камілою Валієвою. Щоправда, тест на допінг у неї взяли ще 25 грудня 2021 року.

Григорій МухінГригорій Мухін
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