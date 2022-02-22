Збірна Великої Британії через небезпеку відмовилася грати в Білорусі відбірковий матч баскетбольного ЧС-2023

Британська сторона сподівається на проведення поєдинку в іншому місці.

Велика Британія відмовилася грати у Білорусі відбірковий матч чемпіонату світу з баскетболу-2023 із національною командою цієї країни, повідомляє insidethegames.biz.

Причиною називається нестабільна військово-політична обстановка у регіоні.

"Враховуючи новинні повідомлення про зростаючу напруженість у регіоні та оцінюючи ризики для гравців та персоналу, Британська федерація баскетболу вирішила, що безпека команди є головним пріоритетом, - цитує виконувача обов'язків голови Британської федерації баскетболу Тоні Мінік'єл видання.

"Ми чекаємо на інформацію від Міжнародної федерації баскетболу і висловлюємо надію, що зможемо зіграти в іншому місці або в інший день", — зазначив функционер.

Матч між збірними Великої Британії та Білорусі було заплановано на 25 лютого у Мінську.

Додамо, що Міністерство закордонних справ Великої Британії рекомендувало своїм громадянам утриматися від будь-яких поїздок у шість областей Білорусі, включаючи столицю.