У рамках 25 туру іспанської Ла Ліги "Барселона" на виїзді обіграла "Валенсію" - 4:1.
Хеттриком відзначився П'єр-Емерік Обамеянг.
Таким чином, 32-річний габонець встановив унікальне досягнення, ставши першим гравцем у XXI столітті, хто оформив хеттрик у чотирьох топ-лігах Європи. Він робив це у Франції за "Сент-Етьєн", Німеччини – за дортмундську "Боруссію" та Англії - за "Арсенал".
До речі, з "канонірами" Обамеянг зробив хеттрик тут же на "Местальї".
🇫🇷 🙂 ↗️ 🙃 ↘️ 🙂 🎩— Squawka Football (@Squawka) February 20, 2022
🇩🇪 🙂 ↗️ 🙃 ↘️ 🙂 🎩🎩🎩
🏴 🙂 ↗️ 🙃 ↘️ 🙂 🎩
🇪🇸 🙂 ↗️ 🙃 ↘️ 🙂 🎩
Pierre-Emerick Aubameyang is the first player in the 21st century to score a hat-trick in Ligue 1, the Bundesliga, the Premier League and LaLiga. pic.twitter.com/biAFMa1iTZ