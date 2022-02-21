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Гравець "Барселони" встановив рекорд століття

Обамеянг відзначився хеттриком у протистоянні з "Валенсією".

П'єр-Емерік Обамеянг
Фото: EPA/UPG
П'єр-Емерік Обамеянг

У рамках 25 туру іспанської Ла Ліги "Барселона" на виїзді обіграла "Валенсію" - 4:1.

Хеттриком відзначився П'єр-Емерік Обамеянг.

Таким чином, 32-річний габонець встановив унікальне досягнення, ставши першим гравцем у XXI столітті, хто оформив хеттрик у чотирьох топ-лігах Європи. Він робив це у Франції за "Сент-Етьєн", Німеччини – за дортмундську "Боруссію" та Англії - за "Арсенал".

До речі, з "канонірами" Обамеянг зробив хеттрик тут же на "Местальї".

Огляд матчу "Валенсія" - "Барселона".

Григорій МухінГригорій Мухін
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