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Унікальний випадок: футболістка збірної Нової Зеландії зробила хеттрик у свої ворота на турнірі SheBelieves

Мейкайла Мур підвелася не з тієї ноги.

Мейкайли Мур
Фото: EPA/UPG
Мейкайли Мур

Матч жіночих збірних США та Нової Зеландії (5:0) на Кубку SheBelieves, який щорічно проходить у США, запам'ятається багатьом шанувальникам футболу.

Насамперед, грою футболістки гостей Мейкайли Мур, яка блищала в центрі оборони команди острівної держави.

Чи не кожен свіє зіткнення з м'ячем 25-річна футболістка "Ліверпуля" перетворювала на забитий гол, причому у свої ворота.

Все розпочалося вже на 5-й хвилині. За хвилину Мур закріпила свої навички бомбардира. Епогеєм стала 36-а хвилина, коли новозеландка оформила на свій рахунок рідкісний хеттрик у свої ворота.

Дивлячись на те, що її стопер сьогодні у прямому сенсі в ударі і від гріха подалі головний тренер збірної Нової Зеландії Йітка Клімкова ще до перерви посадила Мур на лаву запасних. Дівчина покинула поле у сльозах.

Незважаючи на невдалий виступ, Клімкова міцно обійняла Мейкайлу. 

"Кожен гравець має складні ігри. Мур сьогодні мла важкий день", — зазначила Клімкова.

Додамо, що у футболці національної збірної Мейкайла провела 48 матчів.

Григорій МухінГригорій Мухін
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