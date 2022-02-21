Матч жіночих збірних США та Нової Зеландії (5:0) на Кубку SheBelieves, який щорічно проходить у США, запам'ятається багатьом шанувальникам футболу.
Насамперед, грою футболістки гостей Мейкайли Мур, яка блищала в центрі оборони команди острівної держави.
Чи не кожен свіє зіткнення з м'ячем 25-річна футболістка "Ліверпуля" перетворювала на забитий гол, причому у свої ворота.
Все розпочалося вже на 5-й хвилині. За хвилину Мур закріпила свої навички бомбардира. Епогеєм стала 36-а хвилина, коли новозеландка оформила на свій рахунок рідкісний хеттрик у свої ворота.
Not great 😬— OddsChecker (@OddsCheckerUS) February 20, 2022
New Zealand’s Meikayla Moore has a hat trick against the US…of own goals. 🥴
(via @USWNT) pic.twitter.com/ssB8G5dhyE
Незважаючи на невдалий виступ, Клімкова міцно обійняла Мейкайлу.
"Кожен гравець має складні ігри. Мур сьогодні мла важкий день", — зазначила Клімкова.
Додамо, що у футболці національної збірної Мейкайла провела 48 матчів.