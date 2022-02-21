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Українець Молчанов у парі з росіянином уперше в кар'єрі став чемпіоном турніру ATP

Денис виграв великий турнір у 34 роки.

Українець Молчанов у парі з росіянином уперше в кар'єрі став чемпіоном турніру ATP
Фото: Open 13 Provence

У Марселі завершився турнір ATP-250.

У парному розряді переможцями стали українець Денис Молчанов і росіянин Андрій Рубльов.

У фінальному матчі інтернаціональний дует обіграв других сіяних - Равена Класена з ПАР та Бена Маклахлана з Японії - 2:1 (4:6, 7:5, 10:7).

Для 34-річного Молчанова це був другий фінал на рівні ATP і перший завойований титул. 2018-го він у дуеті з Ігорем Зеленаєм зі Словаччини програв матч за титул на змаганнях у Гштаді.

Крім того, в активі українця 33 титули в парі на турнірах серії ATP Challenger Tour.

Додамо, що на дві години раніше Рубльов (№7 АТР) став чемпіоном турніру в одиночному розряді. У фіналі росіянин у двох сетах (7:5, 7:6 (7-4) обіграв канадця Фелікса Оже-Альясіма (№9 АТР), узявши дев'ятий титул ATP.

Григорій МухінГригорій Мухін
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