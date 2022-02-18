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В останній день біатлонної програми Олімпіади-2022 Джима зупинилася за крок від квіткової церемонії

А Підручний і Прима дива не створили.

Юлія Джима
Фото: EPA/UPG
Юлія Джима

Сьогодні двома масстартами у жінок і чоловіків завершилася біатлонна програма Олімпійських ігор-2022.

Першими стартували жінки.

Переможницею гонки стала представниця Франції Жустін Бреза-Буше, для якої ця медаль дебютна в кар'єрі на олімпіадах в особистих дисциплінах – раніше в активі 25-річної спортсменки була лише естафетна "бронза" Пхьончхана-2018.

"Срібло" дісталося норвезькій біатлоністці Тіріл Екгофф, а "бронза" – її співвітчизниці, лідерці поточного заліку Кубка світу Марте Олсбю Ройселанд.

Для єдиної представниці України в цій гонці Юлії Джими гонка розпочалася не найприємніше – вона впала на першому колі і втратила чимало часу. Але потім пройшла дистанцію потужно і, зрештою, зупинилася за крок від квіткової церемонії, посівши найвище для всієї української біатлонної збірної місце на цій Олімпіаді – сьоме.

Біатлон. Жінки масстарт

  1. Жустін Бреза-Буше (2+1+0+1) 40:18,0
  2. Тіріл Екгофф (0+0+2+2) +15,3
  3. Марте Олсбю Ройселанд (0+0+2+2) +34,9

...

  • 7. Юлія Джима (1+0+2+0) +1:25,7

Переможцем підсумкової олімпійської гонки став норвезький біатлоніст Йоганнес Бьо.

Срібним призером масстарту зненацька став представник Швеції Мартін Понсилуома. Третє місце зайняв ще один норвежець Ветле С'ястад Крістіансен.

Україну представили два біатлоністи. Найкращий результат показав Дмитро Підручний, який із сімома промахами фінішував 24-м.

На чотири місця поступився капітанові нашої команди Артем Прима.

Отже, біатлонна збірна України завершила Олімпійські ігри-2022 без жодної нагороди.

Біатлон. Чоловіки, масстарт

  1. Йоганнес Бьо (1+0+1+2) 38:14,4
  2. Мартін Понсилуома (1+0+0+1) +40,3
  3. Ветле-С'ястад Крістіансен (2+0+1+0) +1:12,5

...

  • 24. Дмитро Підручний (0+3+2+2) +4:01,8
  • 28. Артем Прима (2+1+3+1) +4:58,2
Григорій МухінГригорій Мухін
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