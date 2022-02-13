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На Іграх в Пекіні норвежка Олсбю-Рейселанн виграла третє "золото"

Раніше вона перемогла в змішаній естафеті та у спринті.

На Іграх в Пекіні норвежка Олсбю-Рейселанн виграла третє "золото"
Фото: EPA/UPG

Cвоє третє "золото" на Іграх-2022 у Пекіні здобула біатлоністка Марте Олсбю-Рейселанн. Норвежка стартувала першою у гонці переслідування і припустилася лише одного промаху на чотирьох вогневих рубежах.

Шведка Ельвіра Еберг, яка фінішувала другою, відстала від чемпіонки на понад півтори хвилини. Три промахи не завадили ще одній норвежці Тіріл Екгофф здобути бронзову медаль, повідомляє РБК-Україна.

Найкращою серед українок стала Юлія Джима. Українка завершила гонку на 13-й позиції. Анастасія Меркушина з двома колами штрафу фінішувала 25-ю. Третя з українок Ірина Петренко 4 рази промахнулася і посіла 55-те місце.

Для 31-річної Олсбю-Рейселанн ця золота нагорода стала вже третьою на Олімпіаді-2022 в Пекіні. Раніше вона перемогла з командою Норвегії в змішаній естафеті та виграла спринт.

Нагадаємо, що український скелетоніст Владислав Гераскевич виступив із політичною заявою на Олімпіаді в Пекіні. Гераскевич показав на телекамеру плакат із написом "Ні війні в Україні".

Також дебютант Олімпіади 20-річний український фігурист Іван Шмуратко відмовився спілкуватися з російськими журналістами російською мовою. Згодом спортсмен відмовився говорити з американськими журналістами про ситуацію в Україні на тлі загрози вторгнення Росії.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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