WADA cлідом за МОК подає апеляцію в антидопінговій справі російської фігуристки Валієвої

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) опублікувало офіційну заяву, в якій повідомило, що подасть апеляцію на рішення РУСАДА про скасування тимчасового усунення фігуристки ОКР Каміли Валієвої від участі в Олімпійських іграх-2022, повідомляє "Спорт-Экспресс".

На думку представників WADA, в ситуації з Валієвою було неправильно застосовано Всесвітній антидопінговий кодекс.

Раніше сьогодні Міжнародне агентство тестування (ITA) підтвердило інформацію про позитивну допінг-пробу у Валієвої. Згідно з заявою ITA, зразок, який фігуристка здала 25 грудня 2021 під час чемпіонату Росії з фігурного катання, дав позитивний результат на заборонену речовину триметазидин.

РУСАДА зняло тимчасове усунення з Валієвої: спортсменка має право тренуватися та брати участь у змаганнях без обмежень, поки Спортивний арбітражний суд (CAS) не ухвалить іншого рішення про її статус на Олімпійських іграх.

Апеляцію на рішення РУСАДА також подали Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і Міжнародна спілка ковзанярів.

Справу розглянуть до 15 лютого, коли в Пекіні стартує турнір одиночниць, у якому заявлена Валієва.