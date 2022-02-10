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Новий контракт принесе Лізі чемпіонів €5 млрд на рік

Це буде сильний удар по охочих реанімувати Суперлігу.

Новий контракт принесе Лізі чемпіонів €5 млрд на рік
Фото: уєфа

УЄФА готова укласти нову телевізійну та маркетингову угоду, за якою Ліга чемпіонів у сезоні-2024-27 отримає 15 млрд євро доходу, повідомляє The Times.

Керівництво УЄФА вважає, що нова угода призведе до "тектонічних зрушень" у владі футбольних клубів, як сказав президент "ПСЖ" і голова Асоціації європейських клубів Нассер Аль-Хелаїфі, й усуне загрозу європейської Суперліги, проєкт якої, як і раніше, плекають боси "Реала", "Барселони" та "Ювентуса".

2024 року набуде чинності новий формат ЛЧ, згідно з яким кількість учасників групового етапу турніру зросте з 32 до 36.

У квітні минулого року 12 європейських клубів, включаючи "Реал", "Барселону" та "Ювентус", оголосили про створення Суперліги. Згодом дев'ять клубів, серед яких усі англійські гранди, відмовилися від участі у реалізації проєкту, зіткнувшись із несхвальною реакцією футбольної громадськості та вболівальників.

Григорій МухінГригорій Мухін
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