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Валентина Семеренко пояснила своє завершення виступів на Олімпіаді-2022

"Організм дав збій".

Валентина Семеренко пояснила своє завершення виступів на Олімпіаді-2022
Фото: EPA/UPG

Українська біатлоністка, олімпійська чемпіонка Сочі-2014 Валентина Семеренко прокоментувала завершення виступів на XXY Олімпійських іграх-2022 через проблеми зі здоров'ям.

Спортсменка зійшла з індивідуальної гонки. За інформацією головного тренера жіночої збірної України Уроша Велепеца, це сталося, оскільки Валентині було важко дихати через холодне повітря.

"Напишу коротко. Усі знають, що спорт - це здоров'я. Здоровий спосіб життя, правильне та збалансоване харчування, нормальний сон. Це сприяє зміцненню організму. Але цього все ж таки недостатньо, щоб по-справжньому досягти гармонії у спорті.

Біатлон – не просто моє життя, моя душа. Адже це надзвичайний приплив енергії, яка наповнює кожну клітину організму, змушує по-іншому дивитися на звичні речі, радіти кожному новому дню", - йдеться у коментарі Семеренка на офіційній сторінці Федерації біатлону України у Facebook.

"Той, хто не займається спортом, ніколи не зрозуміє радість та приємний тягар у м'язах, який виникає після тренування. А бажання щоденних тренувань може зрівнятися хіба з жагою.

Я робила і роблю все можливе і неможливе, щоб отримувати задоволення від улюбленої роботи. Але мій організм дав збій, що змусило мене залишити Олімпійські ігри. Я довго думала і даю шанс молодим виявити себе на старті. Усі так цього хотіли", – заявила наша уславлена біатлоністка.

"Щасливі ті, хто присвятив себе спорту та несе горде звання "спортсмена" протягом усього життя. Спорт – основа життя, адже так кажуть: "Рух – це життя!". Усім висловлюю подяку за підтримку, будьте здорові", - наголосила Семеренко.

Григорій МухінГригорій Мухін
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