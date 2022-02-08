Фійон Має виграв "золото" Олімпіади у біатлонній індивідуальній гонці, українці старт провалили

У рамках біатлонної програми Олімпіади-2022 сьогодні відбулася чоловіча індивідуальна гонка з чотирма вогневими рубежами.

Олімпійським чемпіоном став лідер поточного заліку Кубка світу Кантен Фійон Має.

Незважаючи на два промахи, француз хвацько пройшов дистанцію, випередивши білоруса Антона Смольського, який був "чистим" на вогневих рубежах.

Пів хвилини ногами програв французу старший із братів Бьо Тар'єй.

Найкращий з українців Дмитро Підручний програв переможцю три хвилини і був на фініші 18-м.

Решта українців; Артем Прима, Антон Дудченко та Богдан Цимбал - були стабільно неточними у стрільбі, допустивши кожен по 4 промахи.

Результати гонки:

Кантен Фійон Має (0+1+1+0) 48:47,4 Антон Смольський (0+0+0+0) +14,8 Йоханнес Тінгнес Бьо (1+0+0+1) +31,1

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