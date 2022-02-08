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Гори відправили Валентину Семеренко з пекінської Олімпіади додому

Українка достроково покинула Ігри.

Гори відправили Валентину Семеренко з пекінської Олімпіади додому
Валя Семеренко
Фото: EPA/UPG

Українська чемпіонка сочинської Олімпіади-2014 у біатлонній естафетній гонці Валентина Семеренко достроково завершила виступ на зимових Іграх у Пекіні, повідомив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Валя хотіла реабілітуватися за естафету і почала занадто швидко, але з горами жарти погані, вони її покарали. Як я зрозумів, Валентина або знепритомніла, або була близька до цього - запаморочилося в голові і вона не змогла продовжувати гонку", - цитує президента федерації champion.com.ua.

"Після обстеження в клініці Валю вирішили відправити найближчим літаком додому, вона вже не зможе допомогти команді, натомість буде заявлена Меркушина", - зазначив Бринзак.

Нагадаємо, 36-річна Семеренко знялася з індивідуальної гонки напередодні через проблеми з диханням. Для Валентини це були п'яті ОІ.

Додамо, що змагання з біатлону відбуваються на високогір'ї. Максимальна точка траси розташована на висоті 1700 м над рівнем моря.

Григорій МухінГригорій Мухін
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