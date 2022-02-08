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На Олімпіаді черговий скандал: дискваліфікація чотирьох команд дозволила ОКР узяти "срібло" у стрибках із трампліна

У команд Німеччини, Австрії, Японії та Норвегії виявилося нестандартне екіпірування.

На Олімпіаді черговий скандал: дискваліфікація чотирьох команд дозволила ОКР узяти "срібло" у стрибках із трампліна
Фото: EPA/UPG

Словенія стала олімпійським чемпіоном у змішаному командному турнірі зі стрибків із трампліна.

При цьому кілька провідних команд було дискваліфіковано: Німеччині, Австрії, Японії та Норвегії не зарахували спроби через неправильне екіпірування.

Зокрема, за невідповідність костюмів технічному регламенту в жіночій частині змагань у першій спробі було анульовано по стрибку Німеччині, Японії та Австрії, у другій – обидва стрибки норвежок.

Зазначимо, що в цьому виді спорту жорсткі вимоги до екіпірування. Напередодні Міжнародна федерація лижного спорту попередила команди, що припинятиме всі спроби маніпуляцій, аж до дискваліфікації.

Додамо, що словенці перемогли не завдяки дискваліфікації суперників. А в боротьбі за "срібло" та "бронзу" ці обставини принесли сенсаційні медалі командам ОКР і Канади.

Причому росіяни виграли медаль Олімпійських ігор у стрибках на лижах із трампліна вперше.

Григорій МухінГригорій Мухін
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