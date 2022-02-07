Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
«Дивно питати «Коли прийде Мішлен?» у країні, де значна частина людей живе на межі бідності»
«Дивно питати «Коли прийде Мішлен?» у країні, де значна частина людей живе на межі бідності»
Єлизавета II звернулась до британців: призначила дружину принца Чарльза королевою-консортом
Єлизавета II звернулась до британців: призначила дружину принца Чарльза королевою-консортом
Портрети дітей Володимира та англійське графіті: що побачив Борис Джонсон у Софії Київській
Портрети дітей Володимира та англійське графіті: що побачив Борис Джонсон у Софії Київській
Лукашенко заявив, що війна з Україною триватиме "максимум 3-4 дні"
Лукашенко заявив, що війна з Україною триватиме "максимум 3-4 дні"
У Марокко на п’яту добу врятували 5-річного хлопчика, який упав у 32-метровий колодязь
У Марокко на п’яту добу врятували 5-річного хлопчика, який упав у 32-метровий колодязь
У Марокко помер п'ятирічний хлопчик, який впав у 32-метрову криницю
У Марокко помер п'ятирічний хлопчик, який впав у 32-метрову криницю
Крах чорногорського реваншу
Крах чорногорського реваншу
Що їли й пили взимку в середньовіччі?
Що їли й пили взимку в середньовіччі?
ГоловнаСпорт

Дані Алвес став найстаршим автором гола в історії "Барселони"

Бразилець розписався у воротах "Атлетіко".

Дані Алвес став найстаршим автором гола в історії "Барселони"
Дані Алвес
Фото: EPA/UPG

У рамках 23-го туру Ла Ліги на "Ноу Камп" пройшов вогняний матч між сусідами по турнірній таблиці "Барселоною" та "Атлетіко".

Зустріч завершилася вольовою перемогою господарів – 4:2.

Автором одного з голів "блаугранас" став захисник Дані Алвес, котрий у зимову трансферну кампанію повернувся на "Ноу Камп".

Зокрема, бразилець у віці 38 років і 276 днів став найстаршим автором гола в історії "Барселони". Попередній рекорд установив ще в сезоні 1963/1964 Жоан Сегаррі: 36 років і 163 дні.

Додамо, що в матчі з "Атлетіко" Алвес також відзначився не найприємнішим для своєї команди чином: на 70-й хвилині його вигнали з поля.

Огляд матчу "Барселона" - "Атлетіко".

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також