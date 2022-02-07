У рамках 23-го туру Ла Ліги на "Ноу Камп" пройшов вогняний матч між сусідами по турнірній таблиці "Барселоною" та "Атлетіко".

Зустріч завершилася вольовою перемогою господарів – 4:2.

Автором одного з голів "блаугранас" став захисник Дані Алвес, котрий у зимову трансферну кампанію повернувся на "Ноу Камп".

Зокрема, бразилець у віці 38 років і 276 днів став найстаршим автором гола в історії "Барселони". Попередній рекорд установив ще в сезоні 1963/1964 Жоан Сегаррі: 36 років і 163 дні.

4 - Con 38 años y 276 días, @DaniAlvesD2 se ha convertido en el cuarto jugador de más edad en marcar en @LaLiga en el siglo XXI tras Donato, Jorge Molina y Joaquín. Energía.@FCBarcelona_es pic.twitter.com/T8lyKYl6YH — OptaJose (@OptaJose) February 6, 2022

Додамо, що в матчі з "Атлетіко" Алвес також відзначився не найприємнішим для своєї команди чином: на 70-й хвилині його вигнали з поля.

Огляд матчу "Барселона" - "Атлетіко".