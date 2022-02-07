У Камеруні завершилася континентальна першість з футболу.

Фото: EPA/UPG

У столиці Камеруну Яунде завершився Кубок африканських націй.

У фіналі зустрілися збірні Сенегалу та Єгипту.

У основний і додатковий час глядачі на стадіоні "Пауля Бія" голів не дочекалися, хоч арбітр на 7-й хвилині призначив пенальті у ворота "фараонів". Але лідер атак сенегальців Садіо Мане не зумів пробити голкіпера Мохамеда Абугабаля.

Натомість у серії пенальті Мане реалізував вирішальний 11-метровий (4:2) і приніс збірній Сенегалу перший в історії титул чемпіона Африки.

Зазначимо, що в Єгипту таких титулів 7.

Додамо, що з чемпіонської команди Едуар Менді та Мане були визнані найкращим голкіпером і найкращим гравцем турніру відповідно.