Лукашенко погрожує спільно з Росією воювати проти України
Лукашенко погрожує спільно з Росією воювати проти України
Що їли й пили взимку в середньовіччі?
Що їли й пили взимку в середньовіччі?
У Марокко на п’яту добу врятували 5-річного хлопчика, який упав у 32-метровий колодязь
У Марокко на п’яту добу врятували 5-річного хлопчика, який упав у 32-метровий колодязь
Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
Єлизавета II звернулась до британців: призначила дружину принца Чарльза королевою-консортом
Єлизавета II звернулась до британців: призначила дружину принца Чарльза королевою-консортом
Портрети дітей Володимира та англійське графіті: що побачив Борис Джонсон у Софії Київській
Портрети дітей Володимира та англійське графіті: що побачив Борис Джонсон у Софії Київській
У Марокко помер п'ятирічний хлопчик, який впав у 32-метрову криницю
У Марокко помер п'ятирічний хлопчик, який впав у 32-метрову криницю
«Дивно питати «Коли прийде Мішлен?» у країні, де значна частина людей живе на межі бідності»
«Дивно питати «Коли прийде Мішлен?» у країні, де значна частина людей живе на межі бідності»
Лукашенко заявив, що війна з Україною триватиме "максимум 3-4 дні"
Лукашенко заявив, що війна з Україною триватиме "максимум 3-4 дні"
ГоловнаСпорт

Сенегал уперше виграв Кубок Африки

У Камеруні завершилася континентальна першість з футболу.

Фото: EPA/UPG
У столиці Камеруну Яунде завершився Кубок африканських націй.

У фіналі зустрілися збірні Сенегалу та Єгипту.

У основний і додатковий час глядачі на стадіоні "Пауля Бія" голів не дочекалися, хоч арбітр на 7-й хвилині призначив пенальті у ворота "фараонів". Але лідер атак сенегальців Садіо Мане не зумів пробити голкіпера Мохамеда Абугабаля.

Натомість у серії пенальті Мане реалізував вирішальний 11-метровий (4:2) і приніс збірній Сенегалу перший в історії титул чемпіона Африки.

Зазначимо, що в Єгипту таких титулів 7.

Додамо, що з чемпіонської команди Едуар Менді та Мане були визнані найкращим голкіпером і найкращим гравцем турніру відповідно.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також