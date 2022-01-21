Визначилися всі учасники плей-оф Кубка африканських націй

Завершилася групова стадія та визначились усі учасники 1/8 фіналу Кубка африканських націй.
Не обійшлося без сенсацій.
Найгучніша – залишив турнір чинний володар Кубка Алжир. Команда з Ріядом Марезом посіла останнє місце у групі, забивши за весь груповий етап лише один м'яч.
Також несподівано достроково вилетіла Гана, яка замкнула свій квартет, набравши лише очко.
Пари плей-оф склали:
- Буркіна-Фасо - Габон
- Нігерія - Туніс
- Сенегал - Кабо-Верде
- Малі - Екваторіальна Гвінея
- Гвінея - Гамбія
- Камерун - Комори
- Марокко - Малаві
- Кот-д'Івуар - Єгипет
Перші матчі 1/8 фіналу заплановано на 23 січня.
Додамо, що на Кубку Африки жахіття з відвідуваністю. Аншлаги не збирають навіть матчі за участю команди-господарки (Камерун).