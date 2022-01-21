Визначилися всі учасники плей-оф Кубка африканських націй

Без сенсацій не обійшлося.

Завершилася групова стадія та визначились усі учасники 1/8 фіналу Кубка африканських націй.

Не обійшлося без сенсацій.

Найгучніша – залишив турнір чинний володар Кубка Алжир. Команда з Ріядом Марезом посіла останнє місце у групі, забивши за весь груповий етап лише один м'яч.

Також несподівано достроково вилетіла Гана, яка замкнула свій квартет, набравши лише очко.

Пари плей-оф склали:

Буркіна-Фасо - Габон

Нігерія - Туніс

Сенегал - Кабо-Верде

Малі - Екваторіальна Гвінея

Гвінея - Гамбія

Камерун - Комори

Марокко - Малаві

Кот-д'Івуар - Єгипет

Перші матчі 1/8 фіналу заплановано на 23 січня.

Додамо, що на Кубку Африки жахіття з відвідуваністю. Аншлаги не збирають навіть матчі за участю команди-господарки (Камерун).