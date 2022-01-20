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Померла єдина жінка в історії, вибрана на драфті НБА

Причина смерті Люсії Харріс не уточнюється.

Померла єдина жінка в історії, вибрана на драфті НБА
Люсія Харріс
Фото: clarionledger.com

На 67-му році життя померла єдина жінка, яку було обрано на драфті НБА Люсія Харріс, повідомляється на офіційному сайті НБА.

Причини смерті Харріс не уточнюються, вона пішла з життя у своєму рідному штаті Міссісіпі.

Харріс була обрана в сьомому раунді драфту НБА-1977 командою "Нью-Орлеан Джаз", але не зіграла жодного матчу за клуб через вагітність.

У 1992 році вона була введена в Зал баскетбольної слави, ставши першою темношкірою жінкою, яка була удостоєна такої честі.

Харріс увійшла до складу збірної США у 1975 році, а через рік жіночий баскетбол дебютував на Олімпійських іграх. Люсія стала автором першого влучного кидка в історії жіночого баскетболу на олімпіадах.

Григорій МухінГригорій Мухін
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