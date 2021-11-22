Росія готується атакувати Україну взимку, – керівник ГУР Міноборони Буданов
Росія готується атакувати Україну взимку, – керівник ГУР Міноборони Буданов
Bloomberg оприлюднив дані розвідки США про підготовку Росії до нападу на Україну
Bloomberg оприлюднив дані розвідки США про підготовку Росії до нападу на Україну
У центрі Києва під час маршу до Дня Гідності і Свободи виникла штовханина з поліцією (фоторепортаж)
У центрі Києва під час маршу до Дня Гідності і Свободи виникла штовханина з поліцією (фоторепортаж)
Електролітак Rolls-Royce розігнався до рекордних 623 км/год
Електролітак Rolls-Royce розігнався до рекордних 623 км/год
У Києві від падіння дерева під час хресної ходи загинула дружина протоієрея
У Києві від падіння дерева під час хресної ходи загинула дружина протоієрея
В Україну прибув перший із законтрактованих ДТЕК семи кораблів із вугіллям
В Україну прибув перший із законтрактованих ДТЕК семи кораблів із вугіллям
Речник Путіна заявив, що США повинні припинити "накачувати Україну зброєю"
Речник Путіна заявив, що США повинні припинити "накачувати Україну зброєю"
Австрія з понеділка закривається для туристів
Австрія з понеділка закривається для туристів
Шмигаль: вугілля з Казахстану будуть доставляти морем
Шмигаль: вугілля з Казахстану будуть доставляти морем
ГоловнаСпорт

Леброн Джеймс підкорив позначку в 2000 точних 3-очкових за кар'єру і був вигнаний з майданчика за завдання ушкоджень супернику

Поєдинок, що запам'ятовується, від лідера "Лос-Анджелеса".

Леброн Джеймс
Фото: usatoday.com
Леброн Джеймс

Лідер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс під час матчу регулярної першості НБА проти "Детройт Пістонс" (121:116) реалізував 2-тисячний кар'єрний триочковий.

Він став 11-м гравцем в історії ліги, який зробив таке. Чотириразовий MVP провів у НБА 1318 матчів. Лідером НБА за кількістю далеких влучень є Рей Аллен – 2973.

Зазначимо, що Джеймс відзначився у протистоянні з "Пістонс" єдиним точним пострілом через дугу. Зробити більше точних триочкових форварду завадила масове заворушення на паркеті, ініціатором якої і був сам Леброн.

За 9 хвилин до кінця третьої чверті лідер каліфорнійців навмисно відмахнувся ліктем від центрового "Пістонс" Айзейї Стюарта при боротьбі за підбір після штрафного кидка та розсік йому брову.

Фото: latimes.com
Після цього Стюарт неодноразово намагався розібратися з кривдником, але був стриманий працівниками безпеки.

У результаті Джеймс був вилучений до кінця поєдинку.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також