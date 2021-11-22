Фото: usatoday.com Леброн Джеймс

Лідер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс під час матчу регулярної першості НБА проти "Детройт Пістонс" (121:116) реалізував 2-тисячний кар'єрний триочковий.

Він став 11-м гравцем в історії ліги, який зробив таке. Чотириразовий MVP провів у НБА 1318 матчів. Лідером НБА за кількістю далеких влучень є Рей Аллен – 2973.

Зазначимо, що Джеймс відзначився у протистоянні з "Пістонс" єдиним точним пострілом через дугу. Зробити більше точних триочкових форварду завадила масове заворушення на паркеті, ініціатором якої і був сам Леброн.

За 9 хвилин до кінця третьої чверті лідер каліфорнійців навмисно відмахнувся ліктем від центрового "Пістонс" Айзейї Стюарта при боротьбі за підбір після штрафного кидка та розсік йому брову.

Фото: latimes.com

Після цього Стюарт неодноразово намагався розібратися з кривдником, але був стриманий працівниками безпеки.

У результаті Джеймс був вилучений до кінця поєдинку.