Фото: EPA/UPG "Інтер"

У Серії А сьогодні двома матчами завершується 13 тур. Проте, лідери чемпіонату "Мілан" та "Наполі" вже провели свої зустрічі. І для Rossoneri, і для Azzurri число 13 виявилося нещасливим.

"Мілан" на виїзді забив 3 голи "Фіорентіні", але цього виявилося замало навіть для нічиї. Підлеглі Стефано Піолі програли – 3:4.

Огляд матчу "Фіорентіна" - "Мілан".

Не менш яскравим і бойовим вийшов поєдинок за участю "Наполі", який у Мілані зустрічався з "Інтером".

Фото: EPA/UPG Голкіпер "Наполі" Давід Оспіна і форвард "Інтера" Едін Джеко

Футболісти "Інтера" підставили плече своїм землякам, здобувши вольову перемогу – 3:2.

Огляд матчу "Інтер" - "Наполі".

Зазначимо, що "Мілан" та "Наполі" залишалися останніми клубами у топ-5 чемпіонатах, які до минулого туру не зазнали гіркоти поразки.

Додамо, що незважаючи на свої поразки, неаполітанці та міланці, набравши 32 очки, із солідним відривом продовжують лідирувати у чемпіонаті, на 4 очки випереджаючи свого найближчого переслідувача, яким є "Інтер".