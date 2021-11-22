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Останні два клуби з топ-5 ліг зазнали своїх перших поразок у чемпіонаті

Непереможеними залишалися лідери Серії А.

&quot;Інтер&quot;
Фото: EPA/UPG
"Інтер"

У Серії А сьогодні двома матчами завершується 13 тур. Проте, лідери чемпіонату "Мілан" та "Наполі" вже провели свої зустрічі. І для Rossoneri, і для Azzurri число 13 виявилося нещасливим.

"Мілан" на виїзді забив 3 голи "Фіорентіні", але цього виявилося замало навіть для нічиї. Підлеглі Стефано Піолі програли – 3:4.

Огляд матчу "Фіорентіна" - "Мілан".

Не менш яскравим і бойовим вийшов поєдинок за участю "Наполі", який у Мілані зустрічався з "Інтером".

Голкіпер &quot;Наполі&quot; Давід Оспіна і форвард &quot;Інтера&quot; Едін Джеко
Фото: EPA/UPG
Голкіпер "Наполі" Давід Оспіна і форвард "Інтера" Едін Джеко

Футболісти "Інтера" підставили плече своїм землякам, здобувши вольову перемогу – 3:2.

Огляд матчу "Інтер" - "Наполі".

Зазначимо, що "Мілан" та "Наполі" залишалися останніми клубами у топ-5 чемпіонатах, які до минулого туру не зазнали гіркоти поразки.

Додамо, що незважаючи на свої поразки, неаполітанці та міланці, набравши 32 очки, із солідним відривом продовжують лідирувати у чемпіонаті, на 4 очки випереджаючи свого найближчого переслідувача, яким є "Інтер".

Григорій МухінГригорій Мухін
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