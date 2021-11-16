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Клуб Андрія Шевченка отримав нового власника і президента

Очолив клуб Альберто Зангрілло, який є особистим лікарем Сільвіо Берлусконі.

Клуб Андрія Шевченка отримав нового власника і президента
Альберто Зангрілло (праворуч)
Фото: ФК "Дженоа"

Клуб "Дженоа" стрясають нові призначення. Ще не згасли пристрасті через призначення Андрія Шевченка головним тренером, як генуезький клуб офіційно отримав нового власника та президента, повідомляє клубна пресслужба.

Американська холдингова компанія "777 Partners" закрила угоду про придбання "Дженоа".

Новим президентом il Grifone став Альберто Зангрілло, який є особистим лікарем колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі.

Попередній власник клубу Енріко Преціозі залишиться в раді директорів клубу, а генеральний директор Алессандро Зарбано зберіг свою посаду за нових господарів.

Активи "777 Partners" становлять понад 3 млрд доларів. Також компанія з Маямі володіє 6,28% акцій іспанської "Севільї".

Зазначимо, офіційний дебют "Дженоа" під керівництвом і нового тренера, і нового президента, і нового власника відбудеться в матчі з "Ромою" 21 листопада.

Після 12 турів "Грифони" посідають 17-те місце в турнірній таблиці Серії A.

Григорій МухінГригорій Мухін
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