ФХУ ініціює дисциплінарні провадження щодо тренерів і менеджерів, які намагалися зірвати підготовку збірних України

Президент Федерації хокею України Георгій Зубко прокоментував ситуацію, коли в листопаді деякі гравці залишили розташування збірних України різного віку.

Зокрема, напередодні турніру Euro Ice Hockey Challenge розташування національної команди покинули 7 хокеїстів "Донбасу", яких мусили замінити на представників "Сокола" з російськими паспортами та українським корінням.

"Останні події показали, що є хлопці, які не бажають грати за свою країну. Це дуже прикро, але така реальність. Маски скинуто зовсім. Наразі вже видно, хто задовольняє власні потреби, хто продається за 3000 доларів, а хто, незважаючи ні на що, залишається вірним Батьківщині та прагне бути класним хокеїстом", — цитує Зубка пресслужба ФХУ.

"Що чекає на людей, причетних до чергового демаршу та спроби зірвати підготовку збірних України? Найближчим часом я ініціюю дисциплінарні провадження щодо тих дитячих тренерів, які дзвонили хлопцям і забороняли їм виступати за юнацьку та молодіжні збірні, тим менеджерам клубів, які дзвонили по телефону гравцям з вимогою покинути лави національної команди, тим клубам як юридичним особам, які працюють проти України. Прийматимемо колективне рішення. Воно буде публічним", – зазначив президент Федерації.

"Мені телефонують представники інших видів спорту, міжнародні партнери. З одним запитанням: "Як таке можливо?" У Будапешті люди підходили до нас, питали, чи це не жарт. Вони не можуть зрозуміти, що власник клубу може особисто телефонувати спортсменам і вимагати під загрозою розірвання контрактів залишити лави збірної", - передає свої емоції Зубко.

"Тренер клубної команди або клубний юрист дзвонить по телефону та кричить у слухавку, що заборонить хлопцям грати у хокей. Погрози, маніпуляції та шантаж – усьому цьому буде дано жорстку оцінку, коли повернемось із Польщі додому після матчів молодіжних збірних", – додав функціонер.

Згідно із заявою ФХУ, згаданих вище гравців відкликав зі збірної власник "Донбасу" Борис Колесніков.

Національна збірна України програла обидва матчі в Будапешті на Euro Ice Hockey Challenge - італійцям (3:4 за булітами) і господарям турніру (1:2).

Молодіжна збірна України в рамках підготовки до ЧС, який відбудеться у столиці Естонії з 12 по 18 грудня, обіграла в Польщі господарів – 4:1 і 3:1.