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Збірна України з хокею включила до свого складу на міжнародний турнір сімох росіян, - ЗМІ

У сімох хокеїстів київського "Сокола" російське громадянство, але є українське коріння.

Збірна України з хокею включила до свого складу на міжнародний турнір сімох росіян, - ЗМІ
Збірна України
Фото: УХЛ

Раніше повідомляли, що перед Euro Ice Hockey Challenge, який проходить в угорській столиці Будапешті, розташування збірної України залишили семеро хокеїстів.

Причиною такого рішення стала вимога президента "Донбасу" Бориса Колеснікова негайно повернутися до клубу, проте він ніяк не погодив це з керівництвом збірної.

Тренерський штаб ухвалив рішення викликати в першу команду сімох хокеїстів київського "Сокола", у яких російське громадянство, але є українське коріння, повідомляє isport.ua з посиланням на УХЛ.

Виклик отримали захисники Єгор Мажуга, Михайло Рибалко й Андрій Алексєєв, а також форварди Єгор Кузьменко, Антон Рубан, Олександр Павленко та Андрій Смирнов.

Зазначається, що такий вибір зроблено через те, що в них не було проблем з візами, вони були вакциновані або мали негативні ПЛР-тести.

Нагадаємо, сьогодні, 12 листопада, Україна має провести матч зі збірною Італії, а завтра підопічні Вадима Шахрайчука зустрінуться з господарями турніру.

Григорій МухінГригорій Мухін
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