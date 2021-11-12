Визначено склади груп Підсумкового турніру АТР

У мексиканській Гвадалахарі триває Підсумковий турнір WTA, а вже післязавтра в Турині стартує його чоловічий аналог.

Згідно з жеребкуванням Підсумкового турніру АТР, лідер світового рейтингу Новак Джокович потрапив у зелену групу, де також зіграють Стефанос Ціципас (№4 АТР), Андрій Рубльов (№5 АТР) і Каспер Рууд (№8).

У другому квартеті виступатимуть Данило Медведєв (№2 АТР), Олександр Звєрєв (№3 АТР), Маттео Берретіні (№7 АТР) і Губерт Гуркач (№9 АТР).

Турнір триватиме до 21 листопада.

Нагадаємо, що чинним переможцем змагань є Медведєв.