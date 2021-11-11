Білоруську чемпіонку світу з фристайлу затримали й помістили в ізолятор тимчасового тримання Мінська

Керівництво Білоруської лижної спілки з'ясовує обставини затримання фристайлістки Олександри Романовської, повідомляє "Спорт-Экспресс".

"Наразі керівництво Білоруської лижної спілки з'ясовує обставини події та перевіряє інформацію, опубліковану в низці ЗМІ щодо затримання Олександри Романовської. За більш докладними коментарями рекомендуємо звертатися до відповідних компетентних органів Республіки Білорусь", - подає видання повідомлення пресслужби організації.

Раніше в Telegram-каналі опозиційного Білоруського фонду спортивної солідарності повідомили, що спортсменку затримали напередодні ввечері, коли вона поверталася з тренування. За даними джерела, Романовська перебуває в ізоляторі тимчасового тримання (ІТТ) Мінська.

Її затримали за статтею 24.3. КК Білорусі (Непідкорення законному розпорядженню або вимозі посадової особи під час виконання нею службових повноважень; передбачає накладення штрафу в розмірі від двох до ста базових величин, або громадські роботи, або адміністративний арешт).

Її доправили в Партизанське РУВС, пізніше перевезли в ІТТ.

Зазначимо, що під час протестів у Білорусії 2020 року Романовська відкрито виступала проти насильства та закликала провести повторні президентські вибори.

25-річна Романовська є чемпіонкою світу-2019 з лижної акробатики та дворазовою переможницею Універсіади-2019 у Казані.