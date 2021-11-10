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Віталій Кличко назвав поєдинок, після якого він виглядав найгірше

Це бій із Ленноксом Льюїсом.

Віталій Кличко і Леннокс Льюїс: згадати все
Фото: klitschko-brothers.com
Віталій Кличко і Леннокс Льюїс: згадати все

Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі за версіями WBO (1999—2000), журналу The Ring (2004—2005) і WBC (2004—2005, 2008—2013), мер Києва Віталій Кличко згадав про свій знаменитий бій з британським суперваговиком Ленноксом Льюїсом.

"Можу сказати, що так жахливо, як після поєдинку з Ленноксом Льюїсом, я не виглядав ніколи. У мене чудова реакція. Я опускав руки для того, щоб атакувати, а не для того, щоб захищатися. Моя реакція дозволяла мені не пропускати удари, - зазначив Кличко в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону. - Можу сказати, що жодного разу ні в нокдауні, ні в нокауті в боксі я не був. А це дуже важлива складова. Але в поєдинку з Ленноксом Льюїсом, звичайно, я виглядав жахливо", - заявив Кличко.

"Я сам себе в поєдинку не бачив і категорично був проти зупинки бою. Потім глянув на поєдинок і подумав: "Мама рідна". Ще камера залізла прямо в розсічення - така дірка була. Чесно кажучи, мурашки побігли по шкірі", – зізнався мер Києва.

Нагадаємо, той бій Кличка з Льюїсом увійшов у топ-5 найкривавіших в історії боксу.

Григорій МухінГригорій Мухін
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