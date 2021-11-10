Оголошено призові Підсумкового турніру WTA

Дівчатам є за що боротися.

Сьогодні в мексиканській Гвадалахарі стартує Підсумковий турнір WTA-2021, у якому зіграють вісім найкращих тенісисток сезону.

Тенісистки розбиті на дві групи по чотири спортсменки, де зіграють по одній грі з кожною суперницею. Дві найкращі з кожного квартету потраплять у півфінальну стадію.

2021 року призовий фонд турніру становитиме $5 млн, що майже втричі менше, ніж на минулому турнірі, зіграному у 2019 році ($14 млн).

При цьому призові розподілять так:

Запасні тенісистки (дві) – по $40,000 (+$20 тис. за зіграний матч);

Призові основним учасницям за потрапляння на турнір – $110,000 (-$20 тис. за незіграний матч);

Перемога у матчі на груповій стадії – $110,000;

Вихід у півфінал – $30,000;

Вихід у фінал - $420,000;

Перемога у фіналі – $1,240,000.

Таким чином, за 5 матчів максимальні призові для переможниці можуть становити $1,680,000.

Зазначимо, Еліна Світоліна, яка стала переможницею аналогічного турніру 2018 року, відмовилася від статусу запасної тенісистки.