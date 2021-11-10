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Чотири спортсмени потрапили до рейтингу українського Forbes "30 до 30"

Серед них є один Герой України.

Чотири спортсмени потрапили до рейтингу українського Forbes "30 до 30"
Максим Крипак
Фото: pravda.com.ua

Відомі олімпійці і паралімпієць потрапили до рейтингу українського Forbes "30 до 30" 2021 року – 30 впливових українців віком до 30 років.

Серед них 26-річний Герой України, харків'янин Максим Крипак, який став найтитулованішим учасником Паралімпіади-2020 у Токіо: у його активі 7 медалей, серед яких 5 золотих.

Зазначимо, що загальна кількість медалей Максима дозволила йому стати найуспішнішим паралімпійцем України в історії: сумарно Крипак завоював 10 золотих, 4 срібні та 1 бронзову медалі.

Крім того, до рейтингу Forbes увійшли олімпійці-медалісти:

  • Людмила Лузан (24 роки) – срібний і бронзовий призер Токіо-2020 у веслуванні на каное;
  • Михайло Романчук (25 років) – срібний і бронзовий призер Токіо-2020 з плавання;
  • Анжеліка Терлюга (29 років) – срібний призер Токіо-2020 з карате.
Григорій МухінГригорій Мухін
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