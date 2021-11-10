Чотири спортсмени потрапили до рейтингу українського Forbes "30 до 30"

Відомі олімпійці і паралімпієць потрапили до рейтингу українського Forbes "30 до 30" 2021 року – 30 впливових українців віком до 30 років.
Серед них 26-річний Герой України, харків'янин Максим Крипак, який став найтитулованішим учасником Паралімпіади-2020 у Токіо: у його активі 7 медалей, серед яких 5 золотих.
Зазначимо, що загальна кількість медалей Максима дозволила йому стати найуспішнішим паралімпійцем України в історії: сумарно Крипак завоював 10 золотих, 4 срібні та 1 бронзову медалі.
Крім того, до рейтингу Forbes увійшли олімпійці-медалісти:
- Людмила Лузан (24 роки) – срібний і бронзовий призер Токіо-2020 у веслуванні на каное;
- Михайло Романчук (25 років) – срібний і бронзовий призер Токіо-2020 з плавання;
- Анжеліка Терлюга (29 років) – срібний призер Токіо-2020 з карате.