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В України можуть відібрати одне "золото" Паралімпіади-2020

Протест подала команда Малайзії.

В України можуть відібрати одне "золото" Паралімпіади-2020
Олександр Яровий
Фото: Facebook

Українці Максим Коваль і Олександр Яровий здобули золоту та срібну нагороди на Паралімпійських іграх у Токіо після протесту за підсумками змагань у штовханні ядра.

Попередньо чемпіоном став малайзієць Мухаммад Зіяд Золкефлі.

Однак згодом результат у цій дисципліні був переглянутий. Представники України та Греції своєчасно подали протести щодо результату Зіяда, звернувши увагу організаторів змагань на те, що малайзієць і ще кілька легкоатлетів прибули із запізненням в кімнату очікування перед початком змагань.

У підсумку результати Зіяда, а також ще двох спортсменів - еквадорця Хорді Патрісіо Конго Вілалби і австралійця Тодда Ходжетса - були анульовані. У протоколі їм зарахували DNS (не стартував), "золото" вручили Ковалю, "срібло" - Яровому, а "бронзу" - представнику Греції.

У свою чергу, представники Малайзії подали свій протест на анулювання результатів Мухаммада.

Протест наших суперників буде розглянуто сьогодні, і в разі його задоволення, наша збірна може позбутися однієї золотої медалі, а додасться одна бронзова.

Додамо, що змагання зі штовхання ядра пройшли в День незалежності Малайзії.

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