Путін і Лукашенко у вересні зібралися підписати указ про інтеграцію Білорусі з Росією
Путін і Лукашенко у вересні зібралися підписати указ про інтеграцію Білорусі з Росією
Зеленський із дружиною прибули до Вашингтона
Зеленський із дружиною прибули до Вашингтона
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
"Талібан" не зможе скористатися військовою технікою, що залишилася в Афганістані, - Пентагон
"Талібан" не зможе скористатися військовою технікою, що залишилася в Афганістані, - Пентагон
Посол НАТО заперечив неможливість вступу України під час війни
Посол НАТО заперечив неможливість вступу України під час війни
У Міжнародному паралімпійському комітеті відреагували на відмову Цвєтова фотографуватися з росіянами на п'єдесталі пошани
У Міжнародному паралімпійському комітеті відреагували на відмову Цвєтова фотографуватися з росіянами на п'єдесталі пошани
День, коли США програли афганську війну
День, коли США програли афганську війну
Трибуну Київради заблокували депутати "Слуги народу" і ОПЗЖ
Трибуну Київради заблокували депутати "Слуги народу" і ОПЗЖ
Завтра осінь, коли карантин?
Завтра осінь, коли карантин?
ГоловнаСпорт

"Барселона" не змогла у себе утримати лідера збірної Франції

Антуан Грізманн повертається до Мадрида.

Антуан Грізманн
Фото: atleticodemadrid.com
Антуан Грізманн

В останній день трансферного вікна "Барселона" здійснила трансфер Антуана Грізманна в мадридський "Атлетіко", повідомляє пресслужба каталонців.

30-річний чемпіон світу в складі збірної Франції перейшов у команду на правах оренди, яка розрахована до кінця сезону-2021/22 з можливістю продовження ще на один рік.

Крім того, у "матрацників" є право обов'язкового викупу Грізманна на постійній основі. За наявною інформацією, клаусула становить 40 млн євро.

Варто відзначити, що на мадридському клубі лежить обов'язок щодо виплати гравцеві зарплати.

Нагадаємо, Грізманн грав за "Атлетіко" в період з 2014 по 2019 роки, після чого перебрався в "Барселону".

У минулому сезоні француз відіграв 51 матч за "блаугранас" у всіх турнірах, в яких забив 20 голів і віддав 13 результативних передач.

У свою чергу, "Барселона" оперативно знайшла французу заміну. Каталонці орендували у "Севільї" форварда збірної Нідерландів Люка де Йонга, повідомляється на офіційному сайті "синьо-гранатових".

Люк де Йонг
Фото: fcbarcelona.com
Люк де Йонг

У "Барселони" є право викупу 31-річного гравця на постійній основі.

У минулому сезоні де Йонг відіграв за "Севілью" 48 матчів, в яких забив 9 голів і віддав одну результативну передачу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також