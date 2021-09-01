"Барселона" не змогла у себе утримати лідера збірної Франції

Фото: atleticodemadrid.com Антуан Грізманн

В останній день трансферного вікна "Барселона" здійснила трансфер Антуана Грізманна в мадридський "Атлетіко", повідомляє пресслужба каталонців.

30-річний чемпіон світу в складі збірної Франції перейшов у команду на правах оренди, яка розрахована до кінця сезону-2021/22 з можливістю продовження ще на один рік.

Крім того, у "матрацників" є право обов'язкового викупу Грізманна на постійній основі. За наявною інформацією, клаусула становить 40 млн євро.

Варто відзначити, що на мадридському клубі лежить обов'язок щодо виплати гравцеві зарплати.

Нагадаємо, Грізманн грав за "Атлетіко" в період з 2014 по 2019 роки, після чого перебрався в "Барселону".

У минулому сезоні француз відіграв 51 матч за "блаугранас" у всіх турнірах, в яких забив 20 голів і віддав 13 результативних передач.

У свою чергу, "Барселона" оперативно знайшла французу заміну. Каталонці орендували у "Севільї" форварда збірної Нідерландів Люка де Йонга, повідомляється на офіційному сайті "синьо-гранатових".

Фото: fcbarcelona.com Люк де Йонг

У "Барселони" є право викупу 31-річного гравця на постійній основі.

У минулому сезоні де Йонг відіграв за "Севілью" 48 матчів, в яких забив 9 голів і віддав одну результативну передачу.