Роботи в Рональда Кумана ще непочатий край.

Фото: EPA/UPG "Барселона"

У другому турі іспанської Прімери "Барселона" мала непростий виїзд у Більбао до "Атлетіка". Хвилювання виявилися виправданими.

При цьому "Барса" вирішила зіграти на випередження і здивувала глядачів на "Нуево Сан-Мамесі" сліпучим фіолетовим комплектом виїзної форми. Більше нічим "блаугранас" не вразила. Ті самі величезні проблеми в обороні, та сама нервова гра голкіпера Нето.

Небезпеку становила чи не кожна атака господарів. Неймовірно, що до перерви футболісти "Атлетіка" не змогли забити.

Мала забивний момент і "Барселона", але Мартін Брейтвейт знову-таки не здивував: із семи метрів відправив м'яч значно вище від воріт.

У дебюті другого тайму господарі все ж відкрили рахунок. Після подачі кутового ефектний удар головою вдався захисникові Іньїго Мартінесу - 1:0.

"Барсі" довелося всі свої ресурси спрямувати на те, щоб вирівняти становище.

На 75-й хвилині Мемфіс Депай увірвався у штрафний гостей і розстріляв Юлена Агірресабалу потужним ударом у ближній верхній кут - 1:1.

Рональду Куману є над чим замислитися.

Огляд матчу "Атлетік" - "Барселона".