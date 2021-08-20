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Єдиний чинний чемпіон світу в профібоксі від України дізнався ім'я наступного суперника

Артем Далакян проведе бій з Луїсом Консепсьйоном.

Єдиний чинний чемпіон світу в профібоксі від України дізнався ім'я наступного суперника
Артем Далакян
Фото: Union Boxing

Український чемпіон світу в найлегшій вазі за версією WBA Артем Далакян (20-0, 14 КО) проведе захист титулу проти тимчасового чемпіона Луїса Консепсьйона (39-8, 28 КО), повідомляють на офіційному сайті організації.

Команди боксерів отримали повідомлення, що мають 30 днів для проведення переговорів для організації бою. Термін минає 18 вересня.

Нагадаємо, Далакян провів свій останній бій понад півтора року тому, 8 лютого 2020 року, в ньому одностайним рішенням суддів переміг претендента з Венесуели Хосбера Переса (17-4, 15 КО).

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