У матчі 2-го попереднього етапу Кубка України клуб "Олімпія" із смт Савинці на Полтавщині приймав "Вовчанськ" і поступився - 0:1.

Переможний гол на 80-й хвилині з пенальті забив Іван Пец.

Зазначимо, що під завісу зустрічі господарі забили гол у відповідь, але арбітр Ростислав Дубина скасував узяття воріт через офсайд.

Одразу після фінального свистка футболісти "Олімпії" оточили арбітра зустрічі, щоб висловити свої претензії. Один гравець напав на арбітра ззаду і схопив його за шию.

Однак найактивніше невдоволення висловив наставник господарів Олександр Кулик, який завдав Дубині кількох ударів і розірвав футболку. Суддя ж кинувся навтьоки.

Зазначимо, що під кінець сутички футболісти "Вовчанська" втрутилися і дещо розрядили ситуацію.