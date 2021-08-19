У матчі 2-го попереднього етапу Кубка України клуб "Олімпія" із смт Савинці на Полтавщині приймав "Вовчанськ" і поступився - 0:1.
Переможний гол на 80-й хвилині з пенальті забив Іван Пец.
Зазначимо, що під завісу зустрічі господарі забили гол у відповідь, але арбітр Ростислав Дубина скасував узяття воріт через офсайд.
Одразу після фінального свистка футболісти "Олімпії" оточили арбітра зустрічі, щоб висловити свої претензії. Один гравець напав на арбітра ззаду і схопив його за шию.
Однак найактивніше невдоволення висловив наставник господарів Олександр Кулик, який завдав Дубині кількох ударів і розірвав футболку. Суддя ж кинувся навтьоки.
Зазначимо, що під кінець сутички футболісти "Вовчанська" втрутилися і дещо розрядили ситуацію.
🔥🔥🔥 Пекельний Кубок України. Головний тренер Олімпії Савинці Олександр Кулик після матчу побіг з кулаками на арбітра зустрічі! pic.twitter.com/uGE4H8N1me— UA-Футбол (@ua_football) August 18, 2021