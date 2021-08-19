Українець знову вийшов у старті.

У першому матчі плей-оф Ліги чемпіонів "Бенфіка" в Лісабоні приймала нідерландський ПСВ.

Матч рівних суперників завершився мінімальною перемогою португальського клубу - 2:1.

У старті "Бенфіки" вийшов український форвард Роман Яремчук, який уже на 10-й хвилині відзначився результативною дією, віддавши гольовий пас на Рафу Сілву - 1:0.

Під завісу тайму господарі після стандарту подвоїли перевагу - відзначився Юліан Вайгль - 2:0.

Друга половина зустрічі проходила повністю під дудку гостей, яким на 51-й хвилині вдалося скоротити відставання в рахунку: гол забив Коді Гакпо - 2:1.

Щодо Яремчука, то його на 71-й хвилині замінили.

24 серпня в Ейндховені відбудеться матч у відповідь.

Нагадаємо, з цього сезону єврокубків правило виїзного гола не діє.