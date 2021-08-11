У Лісабоні на "Ештадіу да Луж" пройшов поєдинок у відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між "Бенфікою" і московським "Спартаком".

Результат першого поєдинку в Москві (2:0 на користь "Бенфіки") ставив перед гостями важковирішуване завдання виходу в плей-оф турніру.

Інтрига сяк-так трималася до 58-ї хвилини, коли Жоау Маріу відкрив рахунок - 1:0.

А через 6 хвилин на полі в складі господарів з'явився Роман Яремчук, для якого це був дебют за "Бенфіку" в офіційних матчах.

У кінцівці зустрічі українець навіть відзначився забитим голом, проте після гри УЄФА переписав гол на захисника російського клубу Самуеля Жіго.

Після матчу Роман поділився емоціями від свого дебюту в складі "орлів", подякувавши тренерському штабу португальської команди за довіру.

"Я щасливий. Це був непростий час, тому що я не брав участі в передсезонній підготовці. Дякую тренеру за підтримку, а також хочу сказати спасибі всім фанатам. Було здорово зіграти за "Бенфіку". Щодня я хочу тренуватися ще більше, щоб забивати нові голи", - заявив Яремчук в інтерв'ю Benfica TV.