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На Алеї зірок у Києві відкрили три нові спортивні зірки

Число зірок сягнуло 44.

На Алеї зірок у столиці України відкрили три нові спортивні зірки - 42-гу, 43-тю і 44-ту.

Фото: Іван Вербицький

Присвячені вони олімпійським чемпіонкам - відомій гімнастці Стелі Захаровій, яка в складі збірної СРСР перемагала в командній першості на московській Олімпіаді-1980, а також сестрам-біатлоністкам Віті і Валентині Семеренко, які в складі "золотої" збірної України перемагали в естафеті на сочинській Олімпіаді-2014.

На церемонії були присутні керівники Федерації біатлону Володимир Бринзак і Мирослав Грабовецький, а також бронзовий призер чемпіонату світу-2010, а нині керівник відділу зимових видів спорту в Міністерстві молоді та спорту України Сергій Седнєв.

Підтримати Захарову прийшли чоловік, дворазовий чемпіон СРСР у складі київського "Динамо" Віктор Хлус і його одноклубник Віктор Леоненко.

Фото: Іван Вербицький

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