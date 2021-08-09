Павелко відзвітував про преміальні збірної за три турніри

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко в інтерв'ю "Великого футболу" повідав громадськості про преміальні, які гравці і тренерський штаб збірної України отримав за відбір і участь в фінальному турнірі Євро-2020, а також Лігу націй.

"За потрапляння (на Євро-2020, - прим. LB.ua) - було виплачено 3 млн євро. За Лігу націй, яку ми через пандемію закінчили невдало, наші хлопці отримали ще 1 млн євро. І Євро: з 5 млн половина - була виплачена гравцям", - заявив Павелко.

Загалом, 6,5 млн євро отримала збірна, але з обов'язковою виплатою всіх податків і зборів, які існують.

Дуже радий, що в Україні гравці можуть показувати хорошу гру і отримувати непогані премії", - зазначив президент УАФ.