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Лукашенко прокоментував скандал навколо опальної спортсменки Тимановської

"Вона б сама це не зробила, якби нею не керували".

Лукашенко прокоментував скандал навколо опальної спортсменки Тимановської
Фото: EPA/UPG

Олександр Лукашенко заявив, що спринтерку Христину Тимановську взяли на Олімпіаду на прохання Міжнародного олімпійського комітету, і припустив, що скандал навколо неї було зрежисовано.

"Тимановська, 36-е місце в своїй дисципліні [насправді, на дистанції 100 м Тимановська стала 37-ю]. Більше не треба ні про що говорити. Росіяни ось паряться з приводу Діни Аверіної. Ну так дівчина виступила! Вона може щось сказати. Це велика спортсменка. А ти що? Знаючи її [Тимановської] БЧБ-шне минуле, ми включили її до складу команди. Знали її результат. А знаєте, чому включили? МОК накатав і рекомендував нашим. І ми сімох таких включили, яких і не видно на Олімпіаді було", - сказав Лукашенко на пресконференції в понеділок.

Він заявив, що Тимановська, попри підтримку опозиції, отримувала президентську стипендію та мала всі можливості для тренувань.

"Майже 3 тисячі рублів [понад тисячу доларів США] платили, всі умови створили. Вона б сама це не зробила, якби нею не керували. Тимановська з Токіо зв'язалася зі своїми дружками в Польщі. Їй сказали: «Приїдеш в аеропорт, біжи до поліцейських і кричи, що тебе привезли співробітники КДБ». Жодної людини зі спецслужб в Японії не було. Ми не практикуємо це", - сказав він.

Нагадаємо, що на Олімпіаді в Токіо Тимановську, яка спеціалізується на дистанції 100 м і 200 м, хотіли поставити на один з етапів, бо двох учасниць команди не допустили до змагань через недостатню кількість допінг-проб. Тимановська, яка ніколи не виступала на цій дистанції, розкритикувала рішення тренерів у своєму інстаграмі.

Через два дні білоруська делегація відсторонила її від подальшої участі в Олімпіаді "за медичними показниками" і спробувала відправити літаком у Мінськ, що спричинило міжнародний скандал.

Спортсменку не вдалося вивезти з Токіо завдяки розголосу та втручанню місцевої поліції. Після того їй видали гуманітарну візу в Польщу, а обставини конфлікту розслідує МОК.

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