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Агуеро має намір залишити "Барселону" після того, як пішов Мессі

Клуб не дотримав зобов'язання утримати Лео в команді.

Перший гучний трансфер "Барселони" цього літа: аргентинський форвард Серхіо Агуеро хоче покинути команду вслід за нападником Ліонелем Мессі.

Серхіо розчарований, що клуб не зміг утримати його партнера по збірній Аргентини, який пішов з "Барселони" на правах вільного агента.

Агуеро вважає нездатність керівництво "Блаугранас" утримати Лео зрадою, оскільки Серхіо перейшов в каталонську команду, розраховуючи скласти з Мессі дует в атаці.

Оскільки обіцянку не стримано, Серхіо хоче розірвати контракт.

33-річний аргентинець влітку перейшов в "Барселону" на правах вільного агента.

До цього він 11 сезонів відіграв за "Манчестер Сіті", ставши справжньою легендою "містян".

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