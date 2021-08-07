Агуеро має намір залишити "Барселону" після того, як пішов Мессі

Перший гучний трансфер "Барселони" цього літа: аргентинський форвард Серхіо Агуеро хоче покинути команду вслід за нападником Ліонелем Мессі.
🚨El Kun Agüero quiere marcharse del Barça este mismo verano. El delantero argentino se siente traicionado por el Barça, que le prometió que jugaría con Leo Messi, vía @beteve. #FCBarcelona pic.twitter.com/2FLCZj2d11
🚨El Kun Agüero quiere marcharse del Barça este mismo verano. El delantero argentino se siente traicionado por el Barça, que le prometió que jugaría con Leo Messi, vía @beteve. #FCBarcelona pic.twitter.com/2FLCZj2d11— Miquel Blázquez (@BlazquezFont) August 6, 2021
Серхіо розчарований, що клуб не зміг утримати його партнера по збірній Аргентини, який пішов з "Барселони" на правах вільного агента.
Агуеро вважає нездатність керівництво "Блаугранас" утримати Лео зрадою, оскільки Серхіо перейшов в каталонську команду, розраховуючи скласти з Мессі дует в атаці.
Оскільки обіцянку не стримано, Серхіо хоче розірвати контракт.
33-річний аргентинець влітку перейшов в "Барселону" на правах вільного агента.
До цього він 11 сезонів відіграв за "Манчестер Сіті", ставши справжньою легендою "містян".